YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Engelli çoban 2 ekmek ve palamutla 7 gün hayata tutunmuş

Engelli çoban 2 ekmek ve palamutla 7 gün hayata tutunmuş

20.01.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Kale ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli çoban, 7 gün sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Engelli çoban 2 ekmek ve palamutla 7 gün hayata tutunmuş

Yanındaki 2 ekmeği can dostu köpeğiyle paylaşan çobanın, meşe palamudu ve doğadan bulduğu meyvelerle karnını doyurduğu, yağmur suyu birikintilerinden susuzluğunu giderdiği ortaya çıktı.

Olay, Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; zihinsel engelli Ali Sarıkavak (37), hayvanları otlatmak için 13 Ocak 2023 Cuma günü dağlık araziye gitti. Bir süre sonra hayvanların geri gelmesi üzerine Sarıkavak’tan haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, aldığı bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattı. Bölge halkı ve ekiplerin 7 gün boyunca yaptığı arama çalışması sonucunda 10 kilometre uzaklıktaki Beyağaç ilçesi Kapuz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

YAŞLI KADIN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

7 gün sonra sağ salim bulunan çoban Ali Sarıkavak, kendisine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. Kaç gündür oğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen yaşlı annenin, oğluyla kavuşmasında duygusal anlar yaşadı. Büyük sevinç yaşayan ailesiyle hasret gideren Sarıkavak, kendisi için hazırlanan sofrada karnını doyurdu.

KAYIP ÇOBAN DOĞADAN BULDUKLARIYLA BESLENMİŞ

Kaybolduğu gün yanındaki 2 ekmekle evden ayrılan Ali Sarıkavak, ekmeğini can dostu köpeğiyle paylaştığını, meşe palamudu ve doğadan bulduğu meyvelerle karnını doyurduğu, yağmur suyu birikintilerinden susuzluğunu giderdiğini anlattı. Daha fazla susuz kalmaya dayanamayan Sarıkavak’ın, arazide bir çobanın yanına giderek yardım istediği ortaya çıktı. Kendisine yardım eden çobanın ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından bulunan Sarıkavak’ın buluşmadaki neşeli tavırları yakınlarına tebessüm ettirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TİM Maden Sektör Kurulu Denizli'de toplandıTİM Maden Sektör Kurulu Denizli'de toplandı
Elazığ Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyorElazığ Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
Kırıkkale'de zabıta memurunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandıKırıkkale'de zabıta memurunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 20 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:09
Öğle
13:19
İkindi
15:57
Akşam
18:20
Yatsı
19:39
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.