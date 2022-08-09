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Engelli eşini park halindeyken hareket eden aracın altında kalmaktan kurtardı

09.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli eşini park halindeyken hareket eden aracın altında kalmaktan kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kadının, engelli eşini park halindeyken hareket eden aracın altında kalmaktan kurtarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, İhsaniye Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde bulunan işletmeciliğini yaptığı tuhafiye dükkanının önünde otomobilini park etti.

Bat, araçtan inerek eşinin getirdiği akülü tekerlekli sandalyeye binmeye çalışırken otomobil hareket etti. Sırtından tutup dışarı çektiği eşini aracın altında kalmaktan kurtaran Fatma Bat, daha sonra peşinden koştuğu aracı durdurdu.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, eşini aracın altında kalmaktan kurtaran Fatma Bat'ın hareket eden aracın peşinden koşarak içine girdiği ve yolda yürüyen bir kadına çarpmak üzereyken durdurduğu görülüyor.

Hasan Bat, otomobiliyle iş yerinin önünde durduğunu ve eşinin akülü tekerlekli sandalyesini getirdiğini söyledi.

Akülü tekerlekli sandalyeye binmek isterken aracın hareket ettiğini anlatan Bat, "Bir bacağım akülü arabamın üzerinde, diğeri de otomobildeydi. Aracın altına girmek üzereyken eşim beni sırtımdan çekerek, arabanın üstümden geçmesini engelledi." diye konuştu.

Bat, eşinin kendisini kurtardıktan sonra koşarak aracı durduğunu dile getirerek, "Aracın önünde de bastonlu bir teyze vardı, ona vurmasına 1 metre kala durdurdu aracı." ifadelerini kullandı.

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