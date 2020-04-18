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Engelli gence vefa ekiplerinden doğum günü sürprizi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.04.2020 17:00 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan Naime Ay, Çanakkale’nin Biga ilçesindeki engelli yeğeni Ahmet Caner Kurtçu’nun doğum gününü kutlamak isteyince Biga Belediyesi’nden yardım istedi.İstanbul’da yaşayan Naime Ay, 26 yaşındaki engelli yeğeni Ahmet Caner Kurtçu’nun doğum gününü kutlamak için Biga’ya gelmek ve doğum günü sürprizi yapmak istedi.

İstanbul’da yaşayan Naime Ay, Çanakkale’nin Biga ilçesindeki engelli yeğeni Ahmet Caner Kurtçu’nun doğum gününü kutlamak isteyince Biga Belediyesi’nden yardım istedi.
İstanbul’da yaşayan Naime Ay, 26 yaşındaki engelli yeğeni Ahmet Caner Kurtçu’nun doğum gününü kutlamak için Biga’ya gelmek ve doğum günü sürprizi yapmak istedi. Ancak korona virüs salgını ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle Biga’ya gelemeyen Naime Ay, Biga’nın Şirintepe Mahallesi’nde ikamet eden yeğeni Kurtçu için Biga Belediyesi’ni telefonla aradı.
Vefa Sosyal Destek Grubu Biga Belediyesi ekipleri ile irtibata geçen teyze Naime Ay, “Biz korona virüs salgını ve İstanbul’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Biga’ya gelemiyoruz. Engelli yeğenimin doğum gününü kutlamak istiyorum. Engelli yeğenime bir pasta ile doğum günü sürprizinde bulunabilir misiniz? Hem kardeşim Naide Kurtçu hem de yeğenim çok mutlu olacak” ricasında bulundu.
Bu talebi geri çevirmeyen Biga Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından hazırlattırılan doğum günü pastasıyla Ahmet Caner Kurtçu’nun evinin kapısını çaldı. Ekiplerin mumları yakarak doğum gününü kutladığı Ahmet Caner Kurtçu çok mutlu olurken, anne Naide Kurtçu, Başkan Erdoğan ve ekiplere teşekkür etti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise, “Hayatta hiçbir şey 26 senedir engelli evladına fedakârca bakan Naide annemizin emeğinden ve yüzlerde oluşturduğumuz bu tebessümden daha kıymetli olamaz. İyi ki doğdun Ahmet Caner kardeşim” dedi.

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