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Engelli kadın basketbolcu hem salonda hem iş hayatında ter döküyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.02.2020 11:10 | Son Güncelleme

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'in oyuncusu Pınar Biter, spordaki başarısının yanı sıra iş kadını ve anne olarak da çevresindekilerin takdirini topluyor - İki çocuk annesi Biter, bir yandan çocuklarıyla ilgilenirken takımının başarısı için de mücadele ediyor - Pınar Biter: "Spor yaparak, çalışarak kendimin farkına varıyorum. Aslında kendimi engelli hissetmiyorum" - "Engel benim hayatımda yok. Bunu hissettiğimde, engelli olduğumun biraz farkına vardığımda daha da hırslanıyorum"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'in oyuncusu, iki çocuk annesi 30 yaşındaki Pınar Biter, spordaki başarısının yanı sıra iş kadını ve anne olarak da çevresindekilere örnek oluyor.

Küçük yaşta geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüyemeyen Pınar Biter, ortaokuldaki beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle basketbolla tanıştı. Kendini bu alanda geliştiren ve uzun yıllar sporla ilgilenen Biter, Gazişehir Gaziantep takımında forma giymeye başladı.

Sporla hayata tutunan ve takımın iki kadın oyuncusundan biri olan Biter, hem salonda hem de iş hayatında verdiği mücadeleyle takdir topluyor.

Azmi ve çalışkanlığıyla hayranlık uyandıran kadın basketbolcu Biter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokuldan bu yana basketbol oynadığını, yaşamı el verdiği ölçüde spor yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ev, iş ve spor hayatını bir arada götürmeye çalıştığını ifade eden Biter, "Dört yaşında oğlum, 3 yaşında kızım var. Birleşmiş Milletlere bağlı bir dernekte çalışıyorum. Dört yıldır Gazişehir'de oynuyorum. Koşan basketbolcular bile zorluğunu çekerken, biz bunu sandalyede yapıyoruz. Hem sandalyeyi çekmek hem top sürmek, potaya yetiştirmek ekstra güç istiyor. Elimizden geldiğince antrenmanlarımızla bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Haftanın beş günü antrenman yapıyoruz"

Sporun kendisine enerji ve motivasyon sağladığına dikkati çeken Biter, ayaklarını kullanamamasına rağmen kendini dinç ve atik hissettiğini vurguladı.

Biter, takım arkadaşlarının erkeklerden oluştuğunu, bu nedenle daha fazla güç sarf ettiğini dile getirerek, "Kadınlarla erkeklerin gücü bir olmuyor. Onların gücüne yetişmek için çok çalışıyorum. Haftanın beş günü antrenman yapıyoruz." dedi.

- "Kendimi engelli hissetmiyorum"

Ailesinin ve arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu aktaran Biter, şunları kaydetti:

"Eşim basketbol oynamam konusunda hep destek oldu. Zaten tanıştığımızda da basketbol oynuyordum. Deplasmanlara gittiğimde çocuklarla ilgileniyor, bana yardımcı oluyor. Çocuklar da alıştı hatta oğlum basketbolcu olmak istiyor. Ailece bu spora alıştık. İş arkadaşlarım maçım olduğu zaman benden daha heyecanlılar. Sürekli motive ediyorlar. Azmime hayran olduklarını söylüyorlar. Bu bile insanı inanılmaz motive ediyor. Evde otursam kendimin farkına varmayacaktım. Spor yaparak, çalışarak kendimin farkına varıyorum. Aslında kendimi engelli hissetmiyorum. Engel benim hayatımda yok. Bunu hissettiğimde, engelli olduğumun biraz farkına vardığımda daha da hırslanıyorum. Bir şey yapamayacak olduğumda 'ben yapabilirim, daha önce de yaptım' diyorum. Hiçbir zaman engel tanımadım. Çocuklarımın en iyi arkadaşı benim. Bütün gün onlarla kovalamaca, saklambaç oynuyoruz."

Bir süre milli takım kadrosunda yer aldığını hatırlatan Biter, Gazişehir Gaziantep forması altında geçen yıl Avrupa ikinciliği elde ettiklerini, bu yıl da Avrupa ve Süper Lig'de büyük başarılara imza atmak istediklerini anlattı.

Çevresindeki engellileri spora yönlendirmeye çalıştığına değinen Biter, "Kendini engelli görürsen insanlar seni görmez. O yüzden önce kendini bilmelisin. Mutlaka spor yapmalı, yapamıyorsan bir sanatla uğraşmalısın. Evde oturarak ne kendine ne çevrene faydan olur. Engeli kendi içinden atarak bitirebilirsin." ifadelerini kullandı.

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