Engelli kadın basketbolcu hem salonda hem iş hayatında ter döküyor

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'in oyuncusu, iki çocuk annesi 30 yaşındaki Pınar Biter, spordaki başarısının yanı sıra iş kadını ve anne olarak da çevresindekilere örnek oluyor.

Küçük yaşta geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüyemeyen Pınar Biter, ortaokuldaki beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle basketbolla tanıştı. Kendini bu alanda geliştiren ve uzun yıllar sporla ilgilenen Biter, Gazişehir Gaziantep takımında forma giymeye başladı.

Sporla hayata tutunan ve takımın iki kadın oyuncusundan biri olan Biter, hem salonda hem de iş hayatında verdiği mücadeleyle takdir topluyor.

Azmi ve çalışkanlığıyla hayranlık uyandıran kadın basketbolcu Biter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokuldan bu yana basketbol oynadığını, yaşamı el verdiği ölçüde spor yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ev, iş ve spor hayatını bir arada götürmeye çalıştığını ifade eden Biter, "Dört yaşında oğlum, 3 yaşında kızım var. Birleşmiş Milletlere bağlı bir dernekte çalışıyorum. Dört yıldır Gazişehir'de oynuyorum. Koşan basketbolcular bile zorluğunu çekerken, biz bunu sandalyede yapıyoruz. Hem sandalyeyi çekmek hem top sürmek, potaya yetiştirmek ekstra güç istiyor. Elimizden geldiğince antrenmanlarımızla bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.