YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Engelli konfederasyonlarından "ücretsiz tren seyahat hakkı" açıklaması:

Engelli konfederasyonlarından "ücretsiz tren seyahat hakkı" açıklaması:

ANKARA HABERLERİ  | 03.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

"İki kez bilet alarak trene gelmeyen ücretsiz seyahat hakkına sahip kişilerin sistem tarafından 180 gün boyunca haklarını kaybedeceklerini, bu durumu alışkanlık haline getirenlerin ise bu haklarını süresiz olarak kullanamayacaklarını duyurmak istiyoruz"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Engelliler Konfederasyonu, ücretsiz seyahat hakkına sahip olup iki kez bilet alarak trene gelmeyen engellilerin, 180 gün boyunca haklarını kaybedeceklerini duyurdu.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı'nın ortak imzasıyla, engellilerin seyahat haklarının kısıtlandığına dair iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Engelliler, gaziler ve eşleri ile devlet sporcularının TCDD Genel Müdürlüğü tarafından işletilen trenlerde ücretsiz seyahat ettiği belirtilen açıklamada, 2015 yılından itibaren internet üzerinden bilet satın alınabildiği bilgilerine yer verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen tren seyahatlerinin 19 temmuz itibarıyla yarı yarıya bilet satışı yapılarak yeniden başladığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizlere devletimizin desteği olarak sunulan engelsiz seyahat hakkının istismar edilmemesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Konfederasyonlar olarak TCDD Taşımacılık yetkililerinden aldığımız resmi bilgilere göre, göz ardı edilemeyecek oranda engelli vatandaşımızın bir veya birden fazla bilet aldığı halde trene binmediğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Pandemi nedeniyle yarı yarıya bilet satışı yapılan trenlerde seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız bilet bulamamakta, ihtiyacı olmasına rağmen seyahat edememektedir.
Bunun önlenebilmesi için üyelerimizin devletimizin verdiği hakları suistimal etmemelerinin sağlanması, en önemlisi de sınırlı kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için engelli vatandaşlar olarak bizler de katkı sunmalıyız."

Engelli vatandaşların sadece seyahat etmeyi planladıkları trene bilet almaları, binmeyecekleri trene ait biletleri iptal ettirmeleri uyarısı yapılan açıklamada, ücretsiz seyahat hakkı kapsamında bilet alınmasına rağmen yolculuk yapılmayan her koltuk bedelinin devlete ve millete külfet olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bu sebeple yetkililerce mutabık kaldığımız üzere; iki kez bilet alarak trene gelmeyen ücretsiz seyahat hakkına sahip kişilerin sistem tarafından 180 gün boyunca haklarını kaybedeceklerini, bu durumu alışkanlık haline getirenlerin ise bu haklarını süresiz olarak kullanamayacaklarını duyurmak istiyoruz. Bu düzenleme ücretsiz seyahat hakkına sahip tüm kişileri kapsamaktadır bunu da özellikle belirtmek istiyoruz. 'Biz de varız' sloganıyla yıllardır biz engellilere destek veren ve her zaman yanımızda olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.

Ankara Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:37
İkindi
15:25
Akşam
17:51
Yatsı
19:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Aysen Eczanesi
Cankaya
Dilara Eczanesi
Cankaya
Eray Eczanesi
Cankaya
Galleria Eczanesi
Cankaya
Hasbahçem Eczanesi
Cankaya
Natura Eczanesi
Cankaya
Türkü Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çam kahvesinden sonra çam kolonyası üretti
Çam kahvesinden sonra çam kolonyası üretti
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Anne at, otomobilin çarptığı tayın başından bir an olsun ayrılmadı
Anne at, otomobilin çarptığı tayın başından bir an olsun ayrılmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.