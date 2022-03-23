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Engelli ressam, Altındağ'ın duvarlarına renkli dünyasını yansıtıyor

23.03.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli ressam, Altındağ'ın duvarlarına renkli dünyasını yansıtıyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan engelli ressam Muhammed Yalçın, çizdiği resimlerle ilçenin duvarlarını renklendiriyor.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğan Çağlar Engelliler Okulu'nun duvarlarına yaptığı resimlerle tanınan zihinsel engelli ressam Yalçın, bu sanatını şimdi Altındağ'ın cadde ve sokaklarında icra ediyor.

Boya ihtiyacı belediye tarafından karşılanan Yalçın, yaptığı renkli resimlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Yalçın'ın resim sevgisini ve hayata olan bağlılığını çok takdir ettiklerini belirtti.

Balcı, "Muhammed Yalçın kardeşimiz, çizdiği dikkati çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla Altındağ'a renk katan bir sima. Onu artık tanımayan yok. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken biri. Kendisi çok yetenekli olmasının yanı sıra engelli bir birey olarak, sevginin önünde hiçbir şeyin engel olamayacağını gözler önüne seren çok güzel bir örnek. Muhammed'in sanat çalışmalarına katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Muhammed, hayal dünyası ve fırçası ile Altındağ'a renk katmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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