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Engelli vatandaşı, bozulan asansör eve hapsetti

26.07.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği iş kazasının ardından 12 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan İdris Mergün, ikamet ettiği apartmanın asansörü çalışmadığı için 45 gündür evinde hapis hayatı yaşıyor.

Apartmanda engelli rampasının da bulunmadığını belirten Mergün, asansör ve engelli rampası konusunda çalmadığı kapı kalmadığını, bir türlü çözüm bulamadığından yakındı.

2011 yılında çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazasının ardından omurilik felçli olarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan 41 yaşındaki İdris Mergün, 3 ay önce Sarılar Mahallesi 3068 Sokak’taki Ormankent Sitesi no:7/A Daire 7 adresindeki apartmanın 4. katındaki dairesine taşındı. Taşındığı günden itibaren apartman girişinde asansöre kadar olan merdivenlerde engelli rampası olmadığı için sorun yaşayan, eşi ve çocuklarının yardımıyla asansöre kadar gelebilen İdris Mergün, 45 gün önce asansörün de bozulmasıyla evinde hapis hayatı yaşamaya başladı.

ÇÖZÜM BULAMADI

İnşaat ustalığı yaptığını, Karacalar Mahallesi’nde bir inşaatta çalışırken 2011 yılında kaza geçirdiğini belirten İdris Mergün, “O günden beri omurilik felçli olarak tekerlekli sandalyede yaşamımı sürdürüyorum. 2,5-3 ay önce Sarılar’da site içerisinde bir ev aldım. Eve taşınırken ilk dikkatimi çeken şey, sitede engelli rampasının olmamasıydı. Bir süre sonra binamızın asansörü arızalandı. Yöneticiye her sorduğumda bugün yapılacak-yarın yapılacak gibi sözler işittim. Bugün asansörün bozulmasının üzerinden 45 gün geçti. Manavgat Belediyesini aradım ve belediye başkanına binamızın yeni bir bina olduğunu, engelli rampası olmadığını, asansörünün de bozuk olduğunu, engelliler için yardımcı olmasını söyledim. Bana geri dönüş yapılacağı söylenmesine rağmen ne yazık ki geri dönen olmadı. Hala haber bekliyorum. Daha sonra 2 defa ilgili bakanlığı arayarak şikayette bulundum. Hala bir sonuç alamadım. Ben 45 gündür kendi evimde açık cezaevi hayatı yaşıyorum. 45 gündür ben evimin kapısından dışarı bile çıkmadım” diye konuştu.

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