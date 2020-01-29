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Engelli vatandaşlar için özel taşıma hizmeti devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların mutlu ve huzurlu yaşamaları için özel tertibatlı liftli engelli taşıma araçlarıyla evlerinden alınıp istediği yere ulaştırılıyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü engelli vatandaşların mutlu ve huzurlu yaşamaları için çalışmalarına devam ediyor.

Engelli vatandaşlar için özel taşıma hizmeti devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların mutlu ve huzurlu yaşamaları için özel tertibatlı liftli engelli taşıma araçlarıyla evlerinden alınıp istediği yere ulaştırılıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü engelli vatandaşların mutlu ve huzurlu yaşamaları için çalışmalarına devam ediyor. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ortopedik engeli olan, toplu taşıma kullanamayacak durumda olan engelli vatandaşlar özel tertibatlı liftli engelli taşıma araçlarıyla evlerinden alınıp istediği yere ulaştırılıyor ve tekrar evlerine götürülüyor. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm hizmetlerin, engelliler ile onların ailelerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken engelli vatandaşların her gün daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları, kişisel gelişimlerine ve toplumla kaynaşmalarına katkı sağlamaları için çalışmaların hızla sürdürüleceğine denildi.

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