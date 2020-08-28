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Engelliler mesleki eğitim projesiyle rahat iş bulabilecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.08.2020 17:34 | Son Güncelleme

Denizli’de, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) etkin hizmet sunumuna katkıda bulunmak amacıyla engellilere yönelik mesleki eğitim ve hibe desteği projeleri konularında tanıtım programı düzenledi.İş kulübü ve Engelli İş Koçluğu hizmeti yürüten Denizli İŞKUR engelli vatandaşlara yönelik daha etkin hizmet sunumuna katkı sağlamak amacıyla program düzenledi.

Denizli’de, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) etkin hizmet sunumuna katkıda bulunmak amacıyla engellilere yönelik mesleki eğitim ve hibe desteği projeleri konularında tanıtım programı düzenledi.
İş kulübü ve Engelli İş Koçluğu hizmeti yürüten Denizli İŞKUR engelli vatandaşlara yönelik daha etkin hizmet sunumuna katkı sağlamak amacıyla program düzenledi. Program kapsamında ilk aşamada konu hakkında ortaklaşa çalışan Engelli Iş Koçları ve İş Kulübü Liderleri tarafından engelli vatandaşlara eğitim düzenledi. Engelli vatandaşların iş arama becerilerinin geliştirilmesi ve işveren beklentileri, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programı ile birlikte İş arama kanalları, öz geçmiş hazırlama, telefon görüşmeleri, mülakat teknikleri, beden dili ve iletişim konularına da yer verildi. Ayrıca, engellilere yönelik hibe desteği projeleri kapsamında ise kendi işletmesini kurmak isteyen engellilerde aranan şartlar, başvuru evrakları, başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar, başvuru sonrası kabul edilen projeler için yapılması gereken işlemler, projenin yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar” konularının yer aldığı bilgilendirme sunumları yapıldı.

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