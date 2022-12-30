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Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne kayıtlar devam ediyor

30.12.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete açtığı Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne kayıt başvuruları devam ediyor.

Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne kayıtlar devam ediyor

Görme, işitme ile ortopedik yönden gereksinimli ve normal gelişim gösteren 3-6 yaş aralığındaki çocukların yararlanması için hizmete açılan bakımevi, Türkiye’nin en büyüğü olmasının yanı sıra çevre dostu bir proje olma özelliği taşıyor.

“Engelsiz Başkent” hedefi doğrultusunda birçok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye’nin en büyük “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”ne kayıt başvuruları devam ediyor.

Başkentte yaşayan engelli çocukların sosyal hayata kazandırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve yaşıtları gibi eşit şartlarda oyun oynayabilmesi amacıyla 5 bin 606 metrekarelik alana inşa edilen Çayyolu Mahallesi’ndeki “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”nden; görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli çocuklarla normal gelişim gösteren çocuklar yararlanırken, çocuklara servis hizmeti de veriliyor.

36-72 ay yaş aralığındaki ortopedik, görme ve işitme engelli tüm çocukların çözger raporu kaydolabileceği örnek projeye aileler https://engelsizbakimevi.ankara.bel.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Çevreci Proje, Akıllı Bina
Okulda 36-72 ay arasındaki işitme, görme ve fiziksel engeli olan çocuklara erken çocukluk eğitimi verilirken, bu eğitimin yanında da aynı yaştaki çocuklarla tersine kaynaştırma eğitimi uygulanıyor.
Yeşil ve akıllı bina özellikleri ile çevreci bir proje olarak hem Türkiye’de hem Avrupa çapında örnek olan tesiste, enerjinin yüzde 25’i güneş enerjisi panelleri ile karşılanıyor. Ayrıca, bitki alanları yağmur suyu depolama sistemi ile sulanıyor.

“Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”nde yaşayan Cici, Dobi, Bal, Karaböcük ve Şeker isimlerindeki görme, işitme ve ortopedik engeli olan 5 kedi sayesinde de çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor.

Hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında eğitimlerin verildiği akıllı binada; toplantı ve gösterilere ev sahipliği yapacak yaklaşık 200 kişilik amfi tiyatro, 65 metrekarelik 9 sınıf, 2 adet çok amaçlı salon, oyun alanları, bitki ekim alanından oluşan yeşil teras, bisiklet parkları yer alıyor.

Spor alanında her gün çocuklar fizyoterapist eşliğinde spor yaparken haftanın 3 günü de jimnastik eğitimi alıyor. Televizyon veya herhangi bir ekran bulunmayan tesiste sinema günleri düzenlenerek çocuklar izlemesi gereken görüntüleri sinevizyon arayıcılığıyla izliyor. Ayrıca eğitim salonunda özel gereksinimli öğrencilerin aileleri için uzman kadro ile eğitimler de veriliyor.

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