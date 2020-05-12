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Engelsiz Mutfak’ta online dönem

BURSA HABERLERİ  | 12.05.2020 13:55 | Son Güncelleme

Yıldırım’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren sıkı önlemler alan Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de ilçe sakinlerine destek olmaya devam ediyor.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara veren,Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde engelli ve dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Mutfak, eğitimlerine online ortamda yeniden başladı.

Yıldırım’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren sıkı önlemler alan Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de ilçe sakinlerine destek olmaya devam ediyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara veren,Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde engelli ve dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Mutfak, eğitimlerine online ortamda yeniden başladı. Dezavantajlı bireylerden oluşan kursiyerlere yönelik eğitimlerini her koşulda yeniden sürdürmek isteyen Engelsiz Mutfak eğitmenleri, ilk derslerini gerçekleştirdi. ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ etkinlikleri kapsamında kolları sıvayan Engelsiz Mutfak kursiyerleri, üzerinde kılıç, tabanca ve testi figürleri bulunan çörekler hazırladı. Eğitmenlerinin online yönlendirmeleri ve tarifleri doğrultusunda çörek yapımında tüm hünerlerini sergileyen Engelsiz Mutfak öğrencileri, eğitmenlerden tam not aldı.
‘Birey olmaları için teşvik ediyoruz’
Engelsiz Yaşam Okulu’nda eğitim gören ‘Engelsiz Mutfak’ öğrencilerinin eğitimini aksatmamak için online çalışmalara başladıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Engelsiz Mutfak projemiz ile engellilerimizi tüketen bir anlayıştan üreten bir aşamaya geçiriyoruz. Bu proje ile engellilerimizi sosyal yaşama dahil ederken aynı zamanda onların mutluluğuna, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine hatta meslek sahibi olabilmelerine katkı sağlıyoruz.Bu anlamda bizler de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerimize ara vermek yerine online olarak devam etmeye başladık. Engelli çocuklarımıza sahip çıkarak onların eğitimlerine gereken desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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