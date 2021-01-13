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Engelsiz Taksi ile 5 bin 213 ulaşım hizmeti

13.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Engelsiz Taksi ile 5 bin 213 ulaşım hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara Engelsiz Taksi ile ulaşım desteği veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara Engelsiz Taksi ile ulaşım desteği veriyor. Bu kapsamda 2020 yılında 3 bin 43 engelli vatandaşın 5 bin 213 ulaşım isteğini Engelsiz Taksi ile karşıladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların her zaman yanında olarak onların dertlerine derman olacak hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara Engelsiz Taksi ile ulaşım hizmeti sağlanıyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce tüm Kocaeli’nde hizmet veren ve randevu sitemi ile çalışan Engelsiz Taksi, tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor. 08.30 ile 17.30 arası hizmet veren Engelsiz Taksiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak randevu alınabiliyor.

Engelsiz Taksi ile 5 bin 213 ulaşım hizmeti

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