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Engelsiz yaşam merkezinde uzaktan eğitim dönemi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, korona virüsü (COVID-19) salgınından dolayı ara verdiği eğitimlerine online devam ederek Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, korona virüsü (COVID-19) salgınından dolayı ara verdiği eğitimlerine online devam ederek Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi. Uzmanlar tarafından canlı olarak gerçekleştirilen destekleyici eğitim yayınları başladı.
Öte yandan özel gereksinimli çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için kişiye özel videolar hazırlanarak ailelerine gönderiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘Pandemi’ yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel anlamda etkisini gösteren salgın olarak adlandırılan korona virüse karşı verilen ulusal mücadele devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’de alınan tedbirlerden dolayı eğitimlerine ara verdi. Bu süreçte faaliyetlerini dijital platforma taşıyan merkez, özel gereksinimli çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları ve ailelerinin yapılacak yayınlarla yanlarında olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda her öğrencinin ihtiyaçları ve eğitimlerine göre özel olarak çıkarılan eğitim planlarıyla, bireysel derslerini, fizik tedavilerini, sağlıklı beslenme süreçlerinin takibini, bireysel terapilerini, spor ve atölye eğitimlerini bireyselleştirilmiş eğitim planlarıyla merkezdeki uzman eğitimciler tarafından uygulamalı çekilen videoları ailelere yönlendirerek destek verecek.
Engelsiz Yaşam Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından da Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanları tarafından, merkez öğrencilerine ve ailelerine katkı sağlamak için canlı yayınlarla eğitimsel destek programları başladı. Öğretim elemanları, merak edilenleri yanıtlayacak, bu süreçte yapılması gerekenler ve yol haritaları belirleyecek. İlerleyen zamanda merkezin Youtube hesabından videolar ve canlı yayınlara erişilebilecek.

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