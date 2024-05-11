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  4. Engin Polat aylar sonra ilk defa paylaşım yaptı! O kare kafaları karıştırdı! Bir benzeri Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek'ten gelince...

Engin Polat aylar sonra ilk defa paylaşım yaptı! O kare kafaları karıştırdı! Bir benzeri Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek'ten gelince...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 10:15
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Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil birçok suçlamayla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat cezaevinde de olsalar sık sık gündeme gelmeyi başarıyorlar. Engin Polat'ın sosyal medya hesabından aylar sonra ilk defa bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda yer alan maskenin anlamının ne olduğu merak edilirken benzer bir paylaşımda Nihal Candan'ın eşi olarak bilinen Faruk Çiçek'ten geldi.

Dilan Polat ve Engin Polat yaklaşık 6 aydır "Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunuyorlar.
4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında her gün yeni bir gelişmeyle karşılaşıyoruz.

Dilan'ın dışardayken her saniyesini paylaştığı Instagram hesabı zaman içinde bir açıldı bir kapandı. Ama eşi Engin Polat'ın hesabı sürekli açıktı.

dilan polatkapakson

Profillerinin de avukatları, aile yakınları ve menajerleri tarafından kullanıldığı biliniyor. Daha önce de Dilan Polat'ın hesabından birkaç kez hikaye atılmıştı.
Bu sefer bir ilk yaşandı. Bu kez Dilan Polat'ın değil, Engin Polat'ın Instagram hesabından aylar sonra ilk paylaşım yapıldı.

Gece saatlerinde Dilan Polat ve Engin Polat'ın evlerinin arka bahçesindeki maske heykelinin fotoğrafı hikayeden atıldı. Herhangi bir not da düşülmeyen bu paylaşım akıllara soru işaretleri düşürdü.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Tutuklanan Engin Polat'ın hesabındaki paylaşımı kendi hikayesine ekleyen kız kardeşi Kübra Uzun ise paylaşıma "çok özledim" notunu düştü.

enginpolatson

Engin Polat'ın paylaşımıyla yakın saatlerde Nihal Candan'ın gündem olan kocası Faruk Çiçek'in de benzer bir maske paylaşması gözlerden kaçmadı.

Hiç bir anlam verilemeyen paylaşım kafaları karıştırırken paylaşımdan sonra sosyal medyada çeşitli senaryolar üretildi.

FARUKSON

Kimisi bunun "maskeler düşecek" mesajı olduğunu söylerken, kimisi ise "Engin'in o maskenin orada düşünüp büyük planlar yaptığı " diyerek yeni şeyler olacağını iddia etti.

farukçiçek

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
engin polat sosyal medya kapandı
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