Engin Polat aylar sonra ilk defa paylaşım yaptı! O kare kafaları karıştırdı! Bir benzeri Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek'ten gelince...

Dilan Polat ve Engin Polat yaklaşık 6 aydır "Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunuyorlar.

4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında her gün yeni bir gelişmeyle karşılaşıyoruz.

Dilan'ın dışardayken her saniyesini paylaştığı Instagram hesabı zaman içinde bir açıldı bir kapandı. Ama eşi Engin Polat'ın hesabı sürekli açıktı.

Profillerinin de avukatları, aile yakınları ve menajerleri tarafından kullanıldığı biliniyor. Daha önce de Dilan Polat'ın hesabından birkaç kez hikaye atılmıştı.

Bu sefer bir ilk yaşandı. Bu kez Dilan Polat'ın değil, Engin Polat'ın Instagram hesabından aylar sonra ilk paylaşım yapıldı.

Gece saatlerinde Dilan Polat ve Engin Polat'ın evlerinin arka bahçesindeki maske heykelinin fotoğrafı hikayeden atıldı. Herhangi bir not da düşülmeyen bu paylaşım akıllara soru işaretleri düşürdü.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Tutuklanan Engin Polat'ın hesabındaki paylaşımı kendi hikayesine ekleyen kız kardeşi Kübra Uzun ise paylaşıma "çok özledim" notunu düştü.

Engin Polat'ın paylaşımıyla yakın saatlerde Nihal Candan'ın gündem olan kocası Faruk Çiçek'in de benzer bir maske paylaşması gözlerden kaçmadı.

Hiç bir anlam verilemeyen paylaşım kafaları karıştırırken paylaşımdan sonra sosyal medyada çeşitli senaryolar üretildi.

Kimisi bunun "maskeler düşecek" mesajı olduğunu söylerken, kimisi ise "Engin'in o maskenin orada düşünüp büyük planlar yaptığı " diyerek yeni şeyler olacağını iddia etti.









