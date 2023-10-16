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Enkaz kentte, genç futbolcular aylar sonra top başı yaptı

16.10.2023 15:09 | Son Güncelleme:
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Depremi vurduğu Hatay’da altyapıda oynayan genç futbolcular, aylar sonra top başı yaptı.

Enkaz kentte, genç futbolcular aylar sonra top başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay şehri, normale dönmeye başladı. Hatayspor Futbol Takımı Mersin’de maçları oynarken, Hatayspor altyapısında bulunan genç futbolcular, aylar sonra top başı yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, depremin yaralarını sarmak ve gençlerin spor yaparak yeniden başarılarını arttırmak amacıyla Baba Kerim Esentepe Semt Sahası’nda Hatayspor’un altyapı sezon açılışını gerçekleştirdi.

“HATAY’I TÜM DÜNYANIN GÜNDEMİNDE TUTMAK İSTİYORUZ”

Depremin ardından Hatay’ı tüm dünyanın gündeminde tutmak istediklerini ve gençleri spora teşvik etmek için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini de söyleyen Savaş, “ 7 sene önce tükenmekte olan bir Hatayspor vardı. 3.Lig’e göz kırpıyordu. Sağ olsunlar arkadaşlar takımı bize teslim ettiler ve Süper Lig’e çıktık. Bu sene artık Hatayspor düşer dediler ama Süper Lig’de beşinci sıradayız. Depremden dolayı çok üzüldük ve maçlara çıkmayalım dedi arkadaşlarımız ama ben o sene bu sene dedim” dedi.

“MAÇLARIMIZDA HATAY’IN YENİDEN AYAĞA KALKMASI İÇİN PERFORMANS SERGİLEMEK ZORUNDA”

Hatayspor’un bu sene de önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını da vurgulayan Savaş, “ Hatay’ın spor başarısına ihtiyacı var. Hatay ve 10 depremzede il unutmamak ve unutturmamak istiyoruz. Maçlarımızda da Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için herkes performans sergilemek zorunda. Çocuklarımız tabi ki spor da başarılı olacaklar ama bize eğitimli insanlara da ihtiyacımız var. Sporun da eğitime katkısı büyük. İnşallah ileride sporcularımız Türkiye’yi ve Hatay’ı en güzel şekilde temsil edecekler” diye konuştu.
Hatayspor Altyapı Koordinatörü Mithat Baklacı da Hatay’ı eski güzelliğine kavuşturmak ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla herkese önemli görevler düştüğünü belirterek sporda başarılı gençlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

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