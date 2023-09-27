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  4. Enkazdan çıkarılan iş makinesinin son hali yıkımın acımasız yüzünü yeniden ortaya serdi

Enkazdan çıkarılan iş makinesinin son hali yıkımın acımasız yüzünü yeniden ortaya serdi

27.09.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu Hatay’da 8 katlı binanın üzerine çöktüğü iş makinesi enkazdan çıkarıldı.

Operatöre mezar olan iş makinesi adeta tanınmaz hale geldi.
Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina, çalışmalar esnasında iş makinesinin üzerine çökmüş ve operatör Berkay Ten hayatını kaybetmişti. Olay sonrası binanın üzerine devrildiği iş makinesi, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan iş makinesi tanınmaz hale geldi. İş makinesinin haliyse yıkımın şiddetini yeniden gözler önüne serdi. Genç operatörün yaklaşık 2 ay önce sosyal medya üzerinden yaptığı "Enkaz altındayım canım, belki başka bahara" paylaşımı ise yürekleri dağladı.

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