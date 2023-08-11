Enkazların yerini boş araziler aldı

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi Gaziantep’te büyük bir yıkıma yol açtı. Ülke genelinde 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği depremde binlerce bina yıkıldı. Deprem, Gaziantep’in de içinde olduğu 11 ili ağır şekilde etkiledi. Şehir merkezinde gerçekleşen yıkım faciaya yol açarken yüzlerce insan ise hayatını kaybetti. Depremin ardından yürütülen çalışmalar ile yüzlerce insana mezar olan binaların enkaz yığınları kaldırılınca yerini boş araziler aldı. Depremin 6. ayında Gaziantep genelinde yıkılan binalarda enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, hasarlı binaların yıkım çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

