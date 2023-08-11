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Enkazların yerini boş araziler aldı

11.08.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep’te depremde yıkılan binaların enkazları kaldırılınca yerini boş araziler aldı.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi Gaziantep’te büyük bir yıkıma yol açtı. Ülke genelinde 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği depremde binlerce bina yıkıldı. Deprem, Gaziantep’in de içinde olduğu 11 ili ağır şekilde etkiledi. Şehir merkezinde gerçekleşen yıkım faciaya yol açarken yüzlerce insan ise hayatını kaybetti. Depremin ardından yürütülen çalışmalar ile yüzlerce insana mezar olan binaların enkaz yığınları kaldırılınca yerini boş araziler aldı. Depremin 6. ayında Gaziantep genelinde yıkılan binalarda enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, hasarlı binaların yıkım çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

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