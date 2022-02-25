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Enuygun Sigorta ilk şubesini İstanbul’da açtı

25.02.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enuygun Sigorta Direktörü Çiğdem Özdoğan: -"Online ve çağrı merkezi üzerinden verdiğimiz hizmete bu konseptimizi de ekleyerek müşterilerimize ve müşteri adaylarımıza her bir iletişim kanalından ulaşılabilir olduğumuzu göstermek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Enuygun Sigorta, ilk şubesini Enuygun CEO'su Çağlar Erol ve Enuygun Sigorta Direktörü Çiğdem Özdoğan ev sahipliğinde İstanbul Ataşehir’de bulunan Optimum Alışveriş Merkezi’nde açtı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, Enuygun Sigorta, bu şubeyle online hizmetlerine, sigortasını satın alırken sigorta danışmanlarıyla görüşerek faydalanmak isteyen kullanıcılar için yüz yüze iletişim hizmetini de ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Sigorta Direktörü Çiğdem Özdoğan, online hizmetler hayatın her alanında olsa da tüketicilerin büyük bir kısmının yüz yüze iletişimden vazgeçmediğini belirterek, "Özellikle sigortacılık alanında sorularını ve kafalarına takılan konuları bir uzmana sormak, bu konular hakkında yüz yüze de görüşmek istiyorlar. Biz de açtığımız şubemiz ile bu ihtiyaca yönelik hizmeti sunacağız.

Tıpkı online’da olduğu gibi müşterilerimizin doğru teminatlar ve avantajlı fiyatlarla poliçelerini hızla satın almalarına yardımcı olacağız. Enuygun Sigorta olarak online ve çağrı merkezi üzerinden verdiğimiz hizmete bu konseptimizi de ekleyerek müşterilerimize ve müşteri adaylarımıza her bir iletişim kanalından ulaşılabilir olduğumuzu göstermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özdoğan, 13 sigorta şirketinin temsilciğini yaptıklarını vurgulayarak, "Bu sayede tüketiciler, farklı farklı platformlarda kendi kendilerine en uygun sigorta ürünü için içerik ve fiyat toplamak yerine, onlara sunduğumuz karşılaştırmalı fiyatlarla daha kolay ve hızlı bir şekilde karar verebiliyorlar. Bu durum özellikle kasko, trafik ve sağlık sigortalarında tüketici için büyük avantaj sağlıyor.” açıklamasında bulundu.

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