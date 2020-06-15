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Enuygun'dan babalarla birlikte yürümek için yürüyüş parkur önerileri

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.06.2020 12:10 | Son Güncelleme

Enuygun'dan babalarla birlikte yürümek için yürüyüş parkur önerileri

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, babalarla birlikte yürüyüşe çıkılabilecek önemli yürüyüş rotalarını derledi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada, Babalar Günü'nde kişinin babasıyla doğa yürüyüşüne çıkması için bazı öneriler hazırlandığı bildirildi.

Öneriler arasında dünyanın en uzun ve ünlü yürüyüş parkurlarından Likya Yolu'nun, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Pürenli Yaylası'nın, Türkiye'nin en yüksek yerlerinden Polovit Yaylası'nın, ülkenin oksijen deposu Kazdağları'nın bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, öneriler arasında kolay, orta ve zor parkurların bulunduğu ve en çok tercih edilen yürüyüş parkurlarından Ballıkayalar Milli Parkı'nın, Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Karagöllü Köyü'nde yer alan Dümbüldek Suyu'nun, Kayseri, Niğde, Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'ın yer aldığı aktarıldı.

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