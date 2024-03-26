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Epilepsi Farkındalık Günü'nde hastalıkla mücadele konuşuldu

AA AA
26.03.2024 13:21
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Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği Başkanı Zeynep Ergün, epilepsi tedavisinin tek yönlü değil multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini ve yenilikçi tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle hastaların yaşam kalitesinin artırılabileceğini söyledi.

Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği, 26 Mart Epilepsi Farkındalık Günü kapsamında, "Epilepsi Farkındalık Günü Aile Buluşması" gerçekleştirdi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Işıl Barlan Konferans Salonu'ndaki etkinlikte bir konuşma yapan Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği Başkanı Zeynep Ergün, dernek olarak çok yeni olduklarını söyledi.

Dirençli epilepsinin, standart tedavilere yanıt vermeyen veya nöbetleri kontrol altına almakta zorlanan bireyler için ciddi bir sorun oluşturduğa, sadece çocukların değil, ailelerin ve toplumun da önemli bir problemi olduğuna dikkati çeken Ergün, şunları belirtti:

"Hekimlerimizin erken tanı ve tedaviye yönlendirmeleri çok kritik bir rol oynar. Epilepsi tedavisi, tek yönlü değil multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bu tedaviyi etkin bir şekilde uygulayabilmek için toplumun bilinçlenmesi ve destek olması oldukça önemlidir. Yenilikçi tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi de bunun için beklediğimiz gereklilik içinde. Böylece epilepsililerin yaşam kalitesi artırılabilir ve daha etkili tedaviler sunulabilir. Farkındalık, talepkar olmak, dirençli epilepsi gibi önemli bir sağlık sorununa dikkat çekmek ve bu konuda toplumun bilinçlenmesini sağlamak demektir. Bu sadece çocuklarımızın değil, ailelerin, sağlık çalışanlarının ve toplumun genel sağlığı içinde hayati öneme sahiptir."

Etkinlikte, epilepsili çocuklar ve aileleri de yer aldı.

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