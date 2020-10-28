Epureanu: Oyunu biz domine ettik

Başakşehir'in deneyimli stoperi Epureanu, PSG yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.
Epureanu açıklamasında; "Gole kadar başa baş bir mücadele vardı. Maalesef bir korner pozisyonunda markajı iyi yapamadığımız için oyuncu boşta kaldı ve pozisyon golle neticelendi. Böylesine kaliteli bir oyuncuya karşı bunu yaparsanız, o da golü atar. Golden sonra da oyunu devam ettirmeye çalıştık, riskler aldık, gol pozisyonları da yakaladık ama maalesef kontratan 2. golü yedik. Maçın geneline baktığımızda oyunu domine eden bizdik. Her şeyi verdik, her şeyi denedik ancak golü bulamadık, umarım sıradaki maçlarda puan almayı başarırız." dedi.
Manchester United maçı için konuşan oyuncu; "Umudumuz var, sahaya 0-0 çıkıyorsanız ve 0-0 başlıyorsa, umudunuz her zaman vardır. Manchester United maçına da bu anlayışla çıkacağız, umudumuz var." dedi.
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