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Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.10.2020 10:57 | Son Güncelleme

Karesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus projeleri Karesi Kaymakamlığı bahçesinde sergilendi.

Karesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus projeleri Karesi Kaymakamlığı bahçesinde sergilendi. Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir proje sergisi açılışında proje üreten öğretmenlere ve proje koordinasyon ekibine teşekkür ederek, burada sergilenen projelerin sanal ortamda da görüntüleneceğini açıkladı.
Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ projeleri hakkında farkındalık oluşturmak için belirlediği Erasmus Günleri kapsamında Karesi ilçesinde yürütülen Erasmus+ projeleri Karesi Kaymakamlığının bahçesinde sergilendi. Pandemi kuralları çerçevesinde sadece proje sahibi okulların idarecilerinin ziyaret ettiği ve proje koordinatörü öğretmenlerin görev aldığı sergi öncesinde proje panolarının panoramik çekimleri yapıldı.
Karesi ilçesinde yürütülen 20 tane Erasmus+ projesi ile Balıkesir ilinde en fazla projeye sahip olan ilçe ünvanını taşıyor. Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir konuyla ilgili "Kurumlarımızın AB destekli projelerde yer almalarını önemsiyoruz. Bu konuda geçtiğimiz yıl çeşitli eğitimler ve çalıştaylar düzenledik. Çalışmalarımızın sonunda Balıkesir ilinden hibelendirilen 11 Okullararası Değişim Ortaklıkları projesinin 9 tanesi ilçemiz okullarının dahil olduğu projeler olmuştur. Erasmus+ Projesi yazmak isteyen okullarımıza destek çalışmalarına devam ederek daha fazla öğrencimizin hibe imkanlarından yararlanmasını istiyoruz. Proje sergimizi pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda ziyaretçi ile gerçekleştirdik, ancak serginin sanal versiyonu kısa zamanda internet sitelerimizden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak ve isteyen herkes tarafından görüntülenebilecek. Erasmus+ projeleri yürüten bütün kurumlarımıza, öğretmenlerimize ve Proje sergisinin organizasyonunu gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlık Proje Koordinasyon Ofisine teşekkür ediyorum" dedi.
Proje Sergisi önümüzdeki hafta internet ortamından sanal olarak da görüntülenebilecek. "Sanal Proje Sergisi" ile de Karesi Balıkesir’de yine bir ilke imza atacak.

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