Erçek Gölü göç yolundaki kuşları ağırlıyor

Gölün kıyısında ve sulak alanlardaki kuşları gözlemlemek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları bölgeyi sıklıkla ziyaret ediyor.

Bölgede fotoğraf çeken Ergin Yıldırımçakar, Erçek Gölü ve çevresinde yılın belli dönemlerinde yüzlerce kuşun görülebildiğini söyledi.

Yaban hayatına karşı duyarlılığın her geçen gün arttığını belirten Yıldırımçakar, "Göç dönemlerinde, nadir görülen kuşlar buraya geliyor. Kuş popülasyonu artıyor. Kuşları fotoğraflamak için geldik. Kuraklık gölü etkiliyor, konaklama alanları daralıyor. Buranın korunması gerekiyor." dedi.

