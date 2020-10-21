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Erciş Belediyesi hizmetleriyle takdir kazanıyor

VAN HABERLERİ  | 21.10.2020 14:06 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi ilçenin çehresini değiştiren hizmetleriyle takdir topluyor.22 Ekim 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Erciş Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu yönetiminde yapılan çalışmalarla Erciş Belediyesi göz doldurmayı başardı.

Van’ın Erciş Belediyesi ilçenin çehresini değiştiren hizmetleriyle takdir topluyor.
22 Ekim 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Erciş Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu yönetiminde yapılan çalışmalarla Erciş Belediyesi göz doldurmayı başardı. İlçenin merkez ve kırsal mahallelerinde Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 50 bin tonu aşkın bitümlü sıcak karışım asfaltın dökümü gerçekleştirilirken, toplam 25 mahallenin yolu kilitli parke taşı ile döşendi. Ayrıca, Kışla ve Dalan caddelerinde gerçekleştirilen vitrin projeleri kapsamında caddelerin çehresi değiştirilirken, aydınlatma sistemleri dekoratif ve ledli direklerle sağlandı. Adnan Menderes Mahallesi’nde yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı Projesiyle Erciş’e yeni bir soluk kazandıran Erciş Belediyesi, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla da büyük takdir topladı.

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