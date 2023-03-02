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Erciş Belediyesinden depremzede öğrencilere sinema etkinliği

02.03.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından ilçenin farklı okullarında eğitim gören depremzede öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi.

Erciş Belediyesinden depremzede öğrencilere sinema etkinliği

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Erciş’te ağırlanan depremzede ailelerin çocuklarına yönelik moral etkinlikleri devam ediyor. İlçede eğitim gören depremzede çocuklara Erciş Belediyesi konferans salonunda düzenlenen program çerçevesinde film izletilerek, yüz boyama etkinliği düzenlendi. Çeşitli ikramlar ile müzik eşliğinde doyasıya eğlenen, oyunlar oynayan ve sinema gösterisi ile moral bulan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Düzenlenen program çerçevesinde depremzede çocuklar ile bir araya gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş Belediyesi olaraktan evlatlarımızın ilgi duyduğu alanlarda farklı farklı etkinlikler ve projeler yaparak bu memleketi daha güzel bir yere taşımak istiyoruz. Depremzede çocuklar için animasyon film gösterimi yaptık. Erciş Belediyemizin destekleri ile depremin çocukların zihinlerinde bıraktığı etkileri silmeye çalışmaktır amacımız. Bugün Erciş Belediyesinin misafirisiniz. Tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından ilçede ağırlanan depremzede öğretmen Fatma Alp ise “Kaymakamlık ve vatandaşlarımız bizimle çok güzel ilgilendiler. Çocuğumu özel anaokuluna ücretsiz olarak aldılar. Gayet iyiyiz. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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