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Erciş Belediyesinden kar seferberliği

VAN HABERLERİ  | 27.12.2020 09:53 | Son Güncelleme

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Erciş Belediyesi, cadde kenarlarında biriken kar kütlelerini temizledi.Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Erciş’te cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Erciş Belediyesi, cadde kenarlarında biriken kar kütlelerini temizledi.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Erciş’te cadde ve sokaklar boş kaldı. Özellikle hafta içi cadde kenarlarında araç parkının olmasından dolayı kar temizleme çalışmaları istenen şekilde uygulanamadığı için, Erciş Belediyesi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Boş kalan caddelerde sabah erken saatlerden itibaren çalışmalarına başlayan Belediye ekipleri, özellikle çarşı merkezi, İnönü, Kışla, Tekevler, Ebubekir Çiftçi caddelerinde kar temizlik çalışmaları yaptı. Akşam saatlerine kadar devam eden çalışmalar kapsamında, temizlenen kar kütleleri araçlara yüklenerek şehir dışına taşındı.

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