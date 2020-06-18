YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Belediyesinden kilitli parke taşı döşeme çalışması

Erciş Belediyesinden kilitli parke taşı döşeme çalışması

VAN HABERLERİ  | 18.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi, ilçenin 27 mahallesinde başlattığı yol ve kilitli parke taşı yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Bahar aylarıyla birlikte ilçede seferberlik ilan eden Erciş Belediyesi, yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Van’ın Erciş Belediyesi, ilçenin 27 mahallesinde başlattığı yol ve kilitli parke taşı yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bahar aylarıyla birlikte ilçede seferberlik ilan eden Erciş Belediyesi, yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Planlamada öncelik verilen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarla merkez ve kırsal mahalleler yeni yüzüne kavuşturuluyor.
Bu kapsamda merkez mahallelerden Gölağzı ile kırsal mahallelerden Hacıkaş, Süleyman mezrası ve Sabanbüken’de yoğun bir tempoyla çalışan Erciş Belediyesi, kısa süre içerisinde mahalleleri modern bir görüntüye kavuşturdu. Birçok mahallede bozulan yolların yapım ve onarım çalışmaları devam ederken, eşzamanlı olarak da diğer mahallelerde yol yapım, asfalt yama, kaldırım yenileme, kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.
İlçe genelinde sürdürülen yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Eşzamanlı olarak ilçemizin genelinde başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gölağzı, Hacıkaş, Süleyman mezrası ve Sabanbüken mahallelerimizde kilitli parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Diğer mahallelerimizde de aynı tempoda yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ilçemiz genelinde yayılmış olan çalışmalarımız öngördüğümüz planlamaya uygun şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Van Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:13
İkindi
16:07
Akşam
19:40
Yatsı
21:22

Van Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Akköprü Eczanesi
Ipekyolu
Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Erciş’te toprağa gömülü eroini Rasif buldu

Erciş’te toprağa gömülü eroini Rasif buldu

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.