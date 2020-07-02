YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş Belediyesinden yol bakım ve onarım çalışması

Erciş Belediyesinden yol bakım ve onarım çalışması

VAN HABERLERİ  | 02.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi’nde (Yukarı TOKİ) yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.Geçtiğimiz yıl ilçenin Adnan Menderes (Yukarı TOKİ) ve Sahilkent (Aşağı TOKİ) mahallelerinde gerçekleştirilen doğalgaz çalışmaları kapsamında bozulan yollarda Erciş Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı.

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi’nde (Yukarı TOKİ) yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl ilçenin Adnan Menderes (Yukarı TOKİ) ve Sahilkent (Aşağı TOKİ) mahallelerinde gerçekleştirilen doğalgaz çalışmaları kapsamında bozulan yollarda Erciş Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Söz konusu çalışmalar kapsamında bozuk olan yollar bitümlü sıcak asfalt (BSK) ile kaplanarak onarımı yapıldı. İlk olarak Sahilkent Mahallesi’nde yapılan çalışmalar kapsamında daha önce doğalgaz hattının geçtiği bütün yolların asfalt kaplaması tamamlanırken, Erciş Belediyesi ekipleri Adnan Menderes Mahallesi’ndeki yolların onarımını da başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Van Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
02:50
Sabah
04:40
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:41
Yatsı
21:23

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Arjin Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İpekyolu Belediyesinden ahırlarla ilgili tarihi karar

İpekyolu Belediyesinden ahırlarla ilgili tarihi karar

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

Milletvekili Arvas, Çatak Sanayi Sitesinin temel atma törenine katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.