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Erciş Şehir Stadyumunun çimleri yenileniyor

VAN HABERLERİ  | 29.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde futbol müsabakalarının yapıldığı şehir stadyumunun eski çimleri standartlara uygun yeni suni çimle yenileniyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 68x105 ebadındaki saha ve etrafında atletizm koşularının yapılabileceği 4 adet koşu parkuru ile birlikte toplam 8 bin metrekarelik alanda suni çim çalışması yapılıyor.

Van’ın Erciş ilçesinde futbol müsabakalarının yapıldığı şehir stadyumunun eski çimleri standartlara uygun yeni suni çimle yenileniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 68x105 ebadındaki saha ve etrafında atletizm koşularının yapılabileceği 4 adet koşu parkuru ile birlikte toplam 8 bin metrekarelik alanda suni çim çalışması yapılıyor. Alt drenaj sistemi ile FİFA standartlarına uygun bir şekilde yapılan suni çim çalışmalarını yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilgililerden bilgiler aldı.
Zemin çalışmaları yenilenen hizmetin Erciş halkına hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Şehir stadyumunda olimpik sporların da oynanabileceği standartlarda güzel bir çim çalışması yapılıyor. Bu çalışmaların yapılmasında Gençlik ve Spor Bakanımıza, Erciş Kaymakamımıza, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın Erciş Şehir Stadyumu ziyaretinde Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile Gençlik ve Spor Erciş İlçe Müdürü Harun Yaşar da hazır bulundu.

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