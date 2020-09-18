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Erciş T Tipi Cezaevinin yapımı devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 18.09.2020 19:28 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılan Erciş T Tipi Cezaevi’nin inşası devam ediyor.Erciş ilçesinde 185 dönüm alan üzerine 66 bin metrekare kapalı alan olarak 90 milyon TL’lik yatırım bedeliyle inşa edilen Erciş T Tipi Cezaevinin inşaatı devam ediyor.

Van’ın Erciş ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılan Erciş T Tipi Cezaevi’nin inşası devam ediyor.
Erciş ilçesinde 185 dönüm alan üzerine 66 bin metrekare kapalı alan olarak 90 milyon TL’lik yatırım bedeliyle inşa edilen Erciş T Tipi Cezaevinin inşaatı devam ediyor. 500 kişilik açık, 760 kişilik kapalı alan ve 100 dairelik lojman olarak inşa edilen cezaevi alanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler ziyaret etti.
Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara tarafından karşılanan heyet, alanda incelemelerde bulunarak yeni cezaevi hakkında bilgiler aldı.

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