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Erciş’te husumetli aileler barıştırıldı

VAN HABERLERİ  | 14.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde Macit ve Gürbüz aileleri arasındaki husumet barışla sona erdi.Ağaçören ve Kekiksırtı mahallelerinde ikamet eden Macit ve Gürbüz aileleri arasında devam eden husumet, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Erciş İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mehmet Demir’in girişimleriyle sona erdi.

Erciş’te husumetli aileler barıştırıldı

Van’ın Erciş ilçesinde Macit ve Gürbüz aileleri arasındaki husumet barışla sona erdi.
Ağaçören ve Kekiksırtı mahallelerinde ikamet eden Macit ve Gürbüz aileleri arasında devam eden husumet, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Erciş İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mehmet Demir’in girişimleriyle sona erdi. Pandemi nedeniyle barış yemeği verilmeden ve kısıtlı sayıda bireylerin katılımıyla Altındere Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. İslam dininin kırgınlık ve küskünlüğü uygun görmediğini belirten Mehmetbeyoğlu, “Bizler bu konuda birlik ve beraberliği sağlayabilmek ve ailelerimize kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmek üzere bir araya geldik. Çok şükür ki ailelerimizi barıştırarak birlik ve beraberliği hâkim kıldık. Barışa vesile olanlardan, emek verenlerden Allah razı olsun. Diğer husumetli ailelere örnek teşkil eden her iki ailenin bu barışı, inşallah Erciş’te geniş kitlelere kadar yayılacak, husumetli diğer aileler de barışarak kardeşlik duyguları bu coğrafyada daha da yeşerecektir” dedi.
Konuşmanın ardından iki aile arasındaki husumet korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde barış ve kardeşlik temennileri ile sona erdi.

Erciş’te husumetli aileler barıştırıldı

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