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Erciş’te yangın, 8 iş yeri hasar gördü

VAN HABERLERİ  | 05.03.2020 09:52 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen yangında 8 iş yerinde büyük hasar oluştu.

Erciş’te yangın, 8 iş yeri hasar gördü

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen yangında 8 iş yerinde büyük hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, Van Büyükşehir Belediyesi Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Vanyolu Bulvarı eski Devlet Hastanesi önündeki iş merkezinde sabah 5.25 sıralarında çıktı. Yangının itfaiyeye bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlerin diğer alanlara sıçramaması için büyük uğraş vererek yangını kısa sürede sündürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 8 iş yerinde büyük çaplı hasar oluştuğu bildirildi. Yangının nedeninin ise itfaiyenin düzenleyeceği raporla belli olacağı kaydedildi.

Erciş’te yangın, 8 iş yeri hasar gördü

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