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Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, Grand Prix Develi etabıyla devam ediyor

18.07.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, Grand Prix Develi etabıyla devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, Grand Prix Develi etabıyla devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların Grand Prix Develi etabında kadın sporcular Yahyalı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan start aldı.

Develi Kavşağı, Yeşilhisar, Çayırözü, Soysallı ve Develi Çevre Yolu'nu geçip Erciyes AŞ önünde sona eren parkurda kadınlar, 104 kilometre pedal çevirecek.

Öte yandan saat 15.30'da erkek sporcular, 130 kilometrelik parkurda yarışacak.

Türkiye'den de bisikletçilerin yer aldığı yarışlara, ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katılıyor.

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