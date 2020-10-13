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Erciyes Anadolu Holding 1262 kişiye istihdam sağladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

Erciyes Anadolu Holding 1262 kişiye istihdam sağladı

KAYSERİ (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding, bu yıl 182 yeni mobilya mağazası açarak 1262 kişiye istihdam sağladı.

Erciyes Anadolu Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020'de 182 yeni mobilya mağazası açan grubun, 1262 kişi için de istihdam oluşturmayı başardığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, kendilerine güvenen iş ortakları ve çalışanlarının desteği
ile salgın sürecine rağmen büyümeye devam ettiklerini belirtti.

2020 yılında
açılan 182 mağaza için 1262 personelin işe alımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Ertekin, şunları kaydetti:

"Yapımı tamamlanan yeni tesislerimizle birlikte mobilyada en iyi ve en
kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Erciyes Anadolu Holding ve
markaları olarak sahip olduğumuz vizyon, ürün gruplarımızda
gerçekleştirdiğimiz yenilikler, mağazacılık ve üretim alanlarında
yaptığımız yatırımlarla üst seviyelere taşıdığımız perakendecilik
anlayışımız ve yeni büyüme hedeflerimizle mobilya sektörünün lider markaları olarak emin adımlarla ilerlemekteyiz. Ülkemiz için en zor
koşullarda dahi çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

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