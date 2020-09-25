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Erciyes Cup: Bellona Kayseri:52 - Nesibe Aydın:74

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.09.2020 09:01 | Son Güncelleme

Erciyes Cup basketbol turnuvasında Bellona Kayseri Basketbol ile Nesibe Aydın arasındaki maçı konuk ekip 52-74 kazandı.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele verecek takımlar arasında bulunan 4 takımın katılımı ile 14.

Erciyes Cup: Bellona Kayseri:52 - Nesibe Aydın:74

Erciyes Cup basketbol turnuvasında Bellona Kayseri Basketbol ile Nesibe Aydın arasındaki maçı konuk ekip 52-74 kazandı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele verecek takımlar arasında bulunan 4 takımın katılımı ile 14. kez gerçekleştirilen Erciyes Cup Basketbol turnuvasının ilk gününün ikinci maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Nesibe Aydın basketbol takımı karşılaştı. Kayseri Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını Nesibe Aydın basketbol takımı 21-37 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğü sürdüren yeşil-beyazlılar, salondan 22 sayılık farkla galip ayrıldı.

Erciyes Cup: Bellona Kayseri:52 - Nesibe Aydın:74

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