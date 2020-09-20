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Erciyes Cup fikstürü belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup’ta maç programı belli oldu.Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuvanın fikstürü belli oldu.Turnuvada Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor ve Fenerbahçetakımları mücadele edecek.Erciyes Cup´un maç programı şu şekilde:24.09.2020 Perşembe13:00 Beşiktaş-Hatay B.B.spor16:00 Bellona Kayseri-Nesibe Aydın19:00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe25.09.2020 Cuma13:00 Beşiktaş-Nesibe Aydın16:00 Hatay B.B.spor- İzmit Belediyespor 19:00 Fenerbahçe-Bellona Kayseri26.09.2020 Cumartesi11:00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın14:00 Beşiktaş-Fenerbahçe17:00 Bellona Kayseri-Hatay B.B.spor

Erciyes Cup fikstürü belli oldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup’ta maç programı belli oldu.
Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuvanın fikstürü belli oldu.
Turnuvada Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe
takımları mücadele edecek.
Erciyes Cup´un maç programı şu şekilde:
24.09.2020 Perşembe
13:00 Beşiktaş-Hatay B.B.spor
16:00 Bellona Kayseri-Nesibe Aydın
19:00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe
25.09.2020 Cuma
13:00 Beşiktaş-Nesibe Aydın
16:00 Hatay B.B.spor- İzmit Belediyespor 19:00 Fenerbahçe-Bellona Kayseri
26.09.2020 Cumartesi
11:00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın
14:00 Beşiktaş-Fenerbahçe
17:00 Bellona Kayseri-Hatay B.B.spor

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Kayseri Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

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Sabah
06:17
Öğle
12:36
İkindi
16:04
Akşam
18:46
Yatsı
20:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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