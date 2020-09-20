Erciyes Cup fikstürü belli oldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup’ta maç programı belli oldu.
Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuvanın fikstürü belli oldu.
Turnuvada Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın, İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe
takımları mücadele edecek.
Erciyes Cup´un maç programı şu şekilde:
24.09.2020 Perşembe
13:00 Beşiktaş-Hatay B.B.spor
16:00 Bellona Kayseri-Nesibe Aydın
19:00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe
25.09.2020 Cuma
13:00 Beşiktaş-Nesibe Aydın
16:00 Hatay B.B.spor- İzmit Belediyespor 19:00 Fenerbahçe-Bellona Kayseri
26.09.2020 Cumartesi
11:00 İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın
14:00 Beşiktaş-Fenerbahçe
17:00 Bellona Kayseri-Hatay B.B.spor