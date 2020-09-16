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Erciyes Cup’a Çukurova yerine İzmit Belediyespor katılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, lig hazırlıklarını Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde sürdürüyor.

Erciyes Cup’a Çukurova yerine İzmit Belediyespor katılacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı, lig hazırlıklarını Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde sürdürüyor. Bir yandan da Erciyes CUP organizasyonunun hazırlıklarını yapan Bellona, Çukurova’nın gelmeyeceğini bildirmesi üzerine başka bir ekibi turnuvaya dahil etti.
24-25-26 Eylül tarihleri arasında 14. kez Kadir Has Spor Salonu’nda oynanması planlanan turnuvaya Çukurova ile birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Nesibe Aydın Basketbol takımları katılacaktı. Çururova Basketbol’un “Kayseri Covid-19’un yoğun yaşandığı bir il. Bu nedenle turnuvaya katılamayacağız” demesi üzerine harekete geçen Bellona Kayseri Basketbol yetkilileri, turnuvaya Çukurova’nın yerine İzmit Belediyespor’u dahil etti. Bellona Kayseri Basketbol 14’ünde başlayan ve Çukurova’nın organize ettiği turnuvaya yaptırdığı test sonucunun çıkmaması üzerine katılmama kararı almıştı.

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