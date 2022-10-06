YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes Master Planı 12 yılda ülke ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağladı

Erciyes Master Planı 12 yılda ülke ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağladı

06.10.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cahid Cıngı: - "Erciyes'e bazı ülkelerden direkt seferler var. Güney Afrika'dan Güney Kıbrıs'a, Uganda'dan Kanada'ya, İtalya'ya kadar çok farklı ülkelerden, farklı profilde kayakçı misafir eden uluslararası bir kayak merkezi haline geldik" - "1 milyar dolarlık katkı şehrimizin esnafına, tüccarına, üreticisine, oteline, sosyal alanlara, restoranlara gidiyor. Kışın bazı günlerde Kayseri'de sucuk ve pastırmada stok sıkıntısı yaşanıyor"

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesince Erciyes Kayak Merkezi'ni turizme kazandırmak için 12 yıl önce hayata geçirilen Erciyes Master Planı, ülke ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağladı.

Kayseri'de 1940'lı yıllardan bu yana kayak yapılan Erciyes Dağı, Büyükşehir Belediyesinin master planıyla profesyonel kayakçıların ilk tercihleri arasında yer almaya başladı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Cıngı, AA muhabirine, 2005 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı ile Erciyes'in makus talihinin değiştiğini, Alpler'deki gibi dünya standartlarında bir kayak merkezi oluşturulduğunu söyledi.

Kayak merkezinin yönetilmesi için Erciyes AŞ'nin kurulduğunu anımsatan Cıngı, Avrupa standartlarında kayak merkezi oluşturmak için Alpler'deki yönetim modelini, Erciyes Dağı'na modellemeye çalıştıklarını belirtti.

- Uganda'dan İtalya'ya çok sayıda ülkeden turist tercih ediyor

Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'ni istenilen noktaya getirmek için çeşitli danışmanlıklar aldıklarını, ziyaretlerde bulunduklarını, yabancı kayak merkezi yöneticilerini Erciyes'e davet ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Turizm açısından yol, altyapı, su, konaklama, yeme içme, kiralama gibi çok sayıda eksiğimiz vardı. Erciyes'in yıldızı parladıkça hem konaklama hem sosyal alanlarda da çok ciddi gelişmeler sağladık. Erciyes'teki altyapı güçlendikçe turist sayısı da arttı. Turist sayısı arttıkça, çeşitlendikçe yurt dışına açıldıkça da Erciyes'e daha fazla yatırımcı çekmeyi başardık ve çok şükür iyi bir noktaya geldik. 12 yıl öncesine baktığımızda yıllık yaklaşık 300-350 bin ziyaretçi varken bu sayı son 5 yılda 2 milyonun altına düşmüyor. Merkezde sadece 2 lift varken şu anda 19 mekanik tesisle Erciyes'i yönetiyoruz. Önceden daha çok yerli ve civar vilayetlere hitap eden bir Erciyes vardı. Şu anda artık tüm dünyadan misafir kabul eden bir merkez haline geldik. Erciyes'e bazı ülkelerden direkt seferler var. Güney Afrika'dan Güney Kıbrıs'a, Uganda'dan Kanada'ya, İtalya'ya kadar çok farklı ülkelerden, farklı profilde kayakçı misafir eden uluslararası bir kayak merkezi haline geldik."

Erciyes'in ülke ekonomisine ciddi katkılar sunmaya başladığını vurgulayan Cıngı, "Çeşitli anket ve hesaplamalara göre, Erciyes Turizm Merkezi son 12 yılda yaklaşık 1 milyar dolara varan bölgesel bir katkı sağlamış oldu." dedi.

Cıngı, bu rakamlara ulaşmak için yaz ve kış çok yoğun bir program uyguladıklarını, birçok branşta Türkiye'de ilklere imza attıklarını ifade etti.

- Kent ekonomisine katkısı

Büyükşehir Belediyesince yaptırılan yüksek irtifa kompleksi sayesinde hem Türk hem de yabancı futbol takımlarını da ağırlamaya başladıklarını dile getiren Cıngı, bisiklet ve motosiklet takımlarının kamp için yazın otelleri doldurduklarına dikkati çekti.

Cıngı, Erciyes'in ekonomiye katkısını en çok esnafın hissettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"1 milyar dolarlık katkı şehrimizin esnafına, tüccarına, üreticisine, oteline, sosyal alanlarına, restoranlarına gidiyor. Kışın bazı günlerde Kayseri'de sucuk ve pastırmada stok sıkıntısı yaşanıyor. Fabrikalarda tükeniyor, iş yerlerinde kalmıyor. Konaklama sektöründe çok ciddi canlılık sağlıyoruz. Kış turisti birazcık daha meraklı, birazcık daha keşfetmeye yönelik, hevesleri olan ve daha profili yüksek bir turisttir. Dolayısıyla Erciyes'te kayağa gelenler şehir merkezine muhakkak iniyor, sucuk, pastırma alıyor. Restoranlarda yemek yiyor, hediyelik eşya alıyor. Kapalı Çarşı'ya giriyor derken şehir esnafına da kış boyunca çok ciddi canlılık sağlıyoruz. Otellerimizin mutfaklarına sucuk, pastırma, et, şehir esnafından, meyvesi Kayseri halinden geliyor. Tamir, bakım, yenileme faaliyetleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden, tekstilcilerimizden, müteahhitlerimizden tedarik ediliyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de bir kişi trafikte kovaladığı kardeşini silahla yaraladıKayseri'de bir kişi trafikte kovaladığı kardeşini silahla yaraladı
Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldüSivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştıYeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri dolar erciyes kayak merkezi

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:31
İkindi
15:46
Akşam
18:21
Yatsı
19:38
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Canlı derste şoke oldular! Üvey babası soyunup...

Canlı derste şoke oldular! Üvey babası soyunup...

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.