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Erciyes Üniversitesi Rektöründen, Kayseri Üniversitesi Rektörüne ’Hayırlı Olsun’ Ziyareti

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.06.2020 18:37 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ve Genel Sekreter Murat Yenisu ile birlikte, 15 Temmuz Yerleşkesi için Kayseri Üniversitesi Rektörüne ’hayırlı olsun’ ve ’nezaket’ ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz Yerleşkesinin Kayseri Üniversitesi’ne devrini istişare etti. Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi’ne devrolan 15 Temmuz Yerleşkesinin hayırlı olmasını diledi.

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