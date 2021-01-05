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Erciyes'te, "Snowboard Kayseri İl Birinciliği" müsabakaları yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2021 19:15 | Son Güncelleme

Erciyes'te, "Snowboard Kayseri İl Birinciliği" müsabakaları yapıldı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, "Snowboard Kayseri İl Birinciliği" müsabakaları gerçekleştirildi.

Erciyes Kayak Merkezi, Hacılar Kapı’da gerçekleştirilen müsabakalara, kadın ve erkek kategorilerinde toplam 93 sporcu katıldı.

Kadınlarda, U11'de Sadiye Azra Öztürk, U13'te Saadet Sena Seda, U15'te Nesibe Yağmur Şengül ve U15+ kategorisinde ise Aydan Karakulak birinci oldu.

Erkeklerde ise, birinciliği U11'de Muhammed Efehan Adıgüzel, U13'te Özer Dinçarslan, U15'te Efe Kılıç ve U15+ kategorisinde de Batuhan Damızlık elde etti.

Dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edildi.

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