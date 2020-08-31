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Erdek Emniyet Müdürü Faik Karabaş göreve başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

3 yıldır Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan Mehmet Çatak’ın yerine göreve getirilen Karabaş Faik Karabaş görevine başladı.Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Faik Karabaş’a, “hayırlı olsun” ziyaretleri sürüyor.

Erdek Emniyet Müdürü Faik Karabaş göreve başladı

3 yıldır Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan Mehmet Çatak’ın yerine göreve getirilen Karabaş Faik Karabaş görevine başladı.
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Faik Karabaş’a, “hayırlı olsun” ziyaretleri sürüyor. Erdek’te güvenlik ve huzurun sürmesi için enerjik ve en üst düzeyde görev yapma çabası içinde olacağını vurgulayan Karabaş, “Dilerim bu görevim hem kendim, hem de Erdek için hayırlı olur” dedi. Mehmet Çatak’ın, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasının ardından Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Faik Karabaş, evli ve iki kız çocuğu babası.

Erdek Emniyet Müdürü Faik Karabaş göreve başladı

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