YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek’de Pat pat ile trafik kazası 1 yaralı

Erdek’de Pat pat ile trafik kazası 1 yaralı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.06.2020 21:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkiinde ana yolda seyir halindeki araç, tali yoldan çıkan pat pat’a çarptı.

Erdek’de Pat pat ile trafik kazası 1 yaralı

Balıkesir’in Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkiinde ana yolda seyir halindeki araç, tali yoldan çıkan pat pat’a çarptı. Kazada pat pat şoförü hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre; Erdek’e bağlı Narlı Mahallesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kırsalda halk arasında ‘pat pat’ olarak bilinen tarım aracı ile bahçesine giden Hasan T. isimli vatandaş, sollama yapılamaz trafik tabelası önünde sollama yapan özel bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, pat pat sürücüsü Hasan T.’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavisi devam etmek üzere Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Erdek’de Pat pat ile trafik kazası 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:36
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Canbay Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Şelale Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.