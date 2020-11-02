Erdek’te Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışması düzenlendi

Erdek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen, Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışmaları Erdek İlçesi Düzler Bölgesi sahilinde gerçekleştirildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan etkinlik, Erdek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Erdek Yelken Kulübü tarafından birlikte organize edildi. Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışmaları; Optimist Kategorisinde 6 sporcu, Laser 4,7 Kategorisinde 3 sporcu, Laser Radial Kategorisinde 3 sporcu olmak üzere toplam 3 Kategoride 12 sporcu ile yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Balıkesir Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Erdek Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu tarafından takdim edildi.

Dereceye giren Sporcular

Optimist kategorisinde: 1-Aytek Eken, 2-Can Yazan, 3-Nisa Elmastaş, 4-Mehmet Burak Sayılıev.

Laser 4,7 kategorisinde: 1-Miray Demiraylı, 2-Emir Han Bahçeli, 3-Nur Zeynep Özsoy.

Radial kategorisinde: 1-Uğur Aras, 2-Mert Bülbül.

