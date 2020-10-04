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Erdek’te itfaiye haftası kutlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal ve yönetimi İtfaiye Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği’ni ziyaret etti.Erdek AK Parti heyeti; yangın, deprem gibi sel felaketi ve kaza gibi herhangi bir afet ayrımı yapmadan büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluş haftasını unutmadı.AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, ziyarette yaptığı konuşmada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği’nin tüm personelinin haftasını kutladı.

Erdek’te itfaiye haftası kutlandı

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal ve yönetimi İtfaiye Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği’ni ziyaret etti.
Erdek AK Parti heyeti; yangın, deprem gibi sel felaketi ve kaza gibi herhangi bir afet ayrımı yapmadan büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluş haftasını unutmadı.
AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, ziyarette yaptığı konuşmada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği’nin tüm personelinin haftasını kutladı. İtfaiyeciliğin gerçekten çok zor bir görev olduğunun altını çizen AK Parti İlçe Başkanı Kudret Yangal “İtfaiye teşkilatının kurulduğu günden bugüne emeği olan ve bugün hayatta olmayan büyüklerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Tekrar günümüz kutlu olsun” dedi.

Erdek’te itfaiye haftası kutlandı

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