Erdek’te kayık çekilen alan temizlendi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan kayık çekek yerinin bakım ve temizliği yapıldı. Kayık çekek alanında emniyet önlem alarak, meyhane gibi kullanılmasını önledi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’un talimatı ile gerçekleştirilen temizlik çalışması vatandaşları memnun etti. Atıl durumda bulunan kayıklar Erdek Belediyesine bağlı temizlek ekiplerii tarafından kaldırılırken, bakım ve onarımları devam eden kayıklara ise çeki düzen verildi. Söz konusu çekek yerinin meyhane gibi kullanılmaması için de yetkililerce bir dizi önlem alındı.



