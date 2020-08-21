YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek’te kayık çekilen alan temizlendi

Erdek’te kayık çekilen alan temizlendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan kayık çekek yerinin bakım ve temizliği yapıldı.

Erdek’te kayık çekilen alan temizlendi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan kayık çekek yerinin bakım ve temizliği yapıldı. Kayık çekek alanında emniyet önlem alarak, meyhane gibi kullanılmasını önledi.
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’un talimatı ile gerçekleştirilen temizlik çalışması vatandaşları memnun etti. Atıl durumda bulunan kayıklar Erdek Belediyesine bağlı temizlek ekiplerii tarafından kaldırılırken, bakım ve onarımları devam eden kayıklara ise çeki düzen verildi. Söz konusu çekek yerinin meyhane gibi kullanılmaması için de yetkililerce bir dizi önlem alındı.

Erdek’te kayık çekilen alan temizlendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlülerin sıra dışı maskeleri Ünlülerin sıra dışı maskeleri
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:48
Sabah
06:20
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:04
Yatsı
21:29

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Burcu Eczanesi
Merkez
Hancılar Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Duygu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı
Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.