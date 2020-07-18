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Erdek’te korona virüs vak’asına rastlanmadı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.07.2020 18:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçe de bugüne kadar korona virüs vak’asına rastlanmadığını açıkladı.Erdek’te düzenlenen programında konuşan Kaymakam Ekrem Çalık, vatandaşlardan özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Erdek’te korona virüs vak’asına rastlanmadı

Balıkesir’in Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçe de bugüne kadar korona virüs vak’asına rastlanmadığını açıkladı.
Erdek’te düzenlenen programında konuşan Kaymakam Ekrem Çalık, vatandaşlardan özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi. Erdek’te aktif korona vak’asının olmadığını kaydeden Kaymakam Çalık, "Sizlere bu vesile ile pandemi süreci ile ilgili teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte bizlere çok yardımcı oldunuz, bir sıkıntı yaşamadan bugünlere geldik. Ancak Erdek çok hareketli bir dönemden geçiyor. Yaklaşık bir buçuk ay daha bu yoğunluğumuz devam edecek. Sizlere tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum, özellikle maske ve mesafe konularında dikkatli olmanız gerekiyor. Erdek’te şu an bir tehdit olmadığını ifade etmek istiyorum. İki ölüm haricinde Erdek’te korona virüs vak’ası yaşanmadı, onların da daha sonradan korona olmadığı anlaşıldı. Şu an takipte olan temaslı şüphelisi var ancak korona virüs tespiti edilmedi. Dikkatli ve tedbirli olursak bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz" diye konuştu.

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