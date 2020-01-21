YURTHABER
  4. Erdek’ten ‘Birlik” mesajı verdiler

Erdek’ten ‘Birlik” mesajı verdiler

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Marmarabirlik’e bağlı Mudanya, İznik ve Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatiflerinin başkan ve yöneticileri, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’ni ziyaret etti.Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Edin, Mustafa İlgen, Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız ve yönetimi, İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Bulut ve yönetimi ile Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Özçakır ve yönetiminin yer aldığı ziyaret, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nde gerçekleşti.Konuklarını kapıda karşılayan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol ve yönetimi, kooperatifin geçtiğimiz günlerde yapılan mali genel kurulunun ardından kendilerine böyle bir ziyaret yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Marmarabirlik’e bağlı Mudanya, İznik ve Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatiflerinin başkan ve yöneticileri, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’ni ziyaret etti.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Edin, Mustafa İlgen, Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız ve yönetimi, İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Bulut ve yönetimi ile Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Özçakır ve yönetiminin yer aldığı ziyaret, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nde gerçekleşti.
Konuklarını kapıda karşılayan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol ve yönetimi, kooperatifin geçtiğimiz günlerde yapılan mali genel kurulunun ardından kendilerine böyle bir ziyaret yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Şenol’un ardından söz alan Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, birlik ve beraberliğinin hiç bir zaman bozulmayacağını belirterek, her zaman muhalefet yapmak için birilerinin çıkacağını söyledi.
Kongrelerde sağduyunun hakim olmasının önemine değinen Yıldız, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Mali Genel Kurulu’nda, ‘İBRA’ edilmemesi yönünde çıkan kararla yönetim kadrosunun düşmeyeceğini dile getirip, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim kadrosunun görevlerinin başında olduğunu açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Karesi’de futsal şenliğiKaresi’de futsal şenliği
Muhtarlara seminer verildiMuhtarlara seminer verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:25
İkindi
15:58
Akşam
18:21
Yatsı
19:43

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Çetinel Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Annem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu

Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.