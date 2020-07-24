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Erdemli Belediyesi, araç filosunu genişletiyor

MERSİN HABERLERİ  | 24.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli Belediyesi, 220 araçlık hizmet filosuna yenilerini ekliyor.Birçok noktaya hizmet götüren Erdemli Belediyesi, araç filosuna yeni 5 tane daha ekledi.

Mersin’in Erdemli Belediyesi, 220 araçlık hizmet filosuna yenilerini ekliyor.
Birçok noktaya hizmet götüren Erdemli Belediyesi, araç filosuna yeni 5 tane daha ekledi. Araçları yapılan törenle teslim alan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 20 yeni hizmet aracının daha alınacağını söyledi. Her gün Erdemli’ye yeni bir güzellik katmaya, güzellikleri Erdemli ile buluşturmaya gayret ettiklerini söyleyen Tollu, "Tabi bölgenin en güçlü araç parkına sahip olan Erdemli Belediyesinin, bulduğuyla yetinmesi mümkün değil. Çünkü Efendimiz ne diyor, ‘iki günü bir olan, ziyandadır’. Biz de geleceğimizi geçmişimizden daha farklı kılmak adına Erdemlimize hizmet üretmeye, Erdemlimizin geleceğine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Şu an 5 aracımızı belediyemize kazandırmış olduk. İlerleyen süreçte inşallah, yetkililerle görüşüyoruz, ihale sürecini başlatarak Allah nasip ederse 20 tane aracımızı daha Erdemli Belediyesinin araç parkına kazandıracağız. Tabi bununla yetinmeyeceğiz. Şu an 220 civarında iş makinemiz ve araç gerecimiz var. Ama bunların çoğu 2009 yılından sonra Erdemli Belediyesine kazandırıldığı için o araçlarımızın yorgun olduğunu biliyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte Erdemli Belediyesi araç parkını yenileyip, tamir giderlerini gidermek adına daha rantabl daha kaliteli hizmet üretmek adına Erdemli Belediyesini yeniliklerle, güzelliklerle buluşturmaya gayret edeceğiz. Bizim işimiz, amacımız insanlarımızın yaşadığı kentte huzurlu, güvenli ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmesini sağlamak. Onun için gayret ediyoruz, onun için çabalıyoruz. Mesai arkadaşlarımız gece gündüz onun için çalışıyor. Şu anda bin 500 rakımda 5 ayrı ekibimiz, 5-6 yerde de asfalt çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen süreçte inşallah, Erdemlimizin her bir santimetre karesi için hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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