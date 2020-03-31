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Erdemli Belediyesi evdeki çocukları unutmadı

MERSİN HABERLERİ  | 31.03.2020 16:40 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erdemli Belediyesi, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği spor aktivitelerini online platformlara taşıdı.Erdemli Belediyesi, ’mutlu çocuklar mutlu gelecektir, evde kal sporla kal’ sloganıyla çocuklara yönelik çeşitli branşlarda online spor eğitimleri başlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erdemli Belediyesi, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği spor aktivitelerini online platformlara taşıdı.
Erdemli Belediyesi, ’mutlu çocuklar mutlu gelecektir, evde kal sporla kal’ sloganıyla çocuklara yönelik çeşitli branşlarda online spor eğitimleri başlattı. Online olarak gerçekleştirilen jimnastik programına çocuklar yoğun katılım gösterdi. Ebeveynler, korona virüs salgını nedeniyle evde olan çocukları ve aileleri unutmayarak spor-sanat aktivitelerini sosyal platforma taşıyan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teşekkürlerini mesaj yollayarak iletti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tollu, virüs nedeniyle insanların artık dışarı çok çıkmadığını kaydederek, "Spor, sinema, dans, konser gibi sosyal hayatta yapılabilen her etkinlik de online platformlara taşınıyor. Erdemli Belediyesi olarak bizde spor etkinliklerimizi ‘mutlu çocuklar mutlu gelecektir’, ‘evde kal sporla kal’ sloganıyla online platformlara taşımaya devam ediyoruz” dedi.
Uzmanların içinde bulunulan dönemde özellikle çocukların müzik ve sanat aktivitelerinden uzaklaştırılmaması gerektiğini vurguladığını hatırlatan Tollu, online olarak başlattıkları spor aktiviteleri ile oyun zamanlarında çocukların birden fazla yeteneği tek bir alanda sergileme şansı yakaladıklarını kaydetti. Uzman eğitmenlerin eşliğinde algı, dikkat, iletişim, problem çözme, akranlarla etkileşimde bulunma, uyum gibi birçok gelişmeyi içinde barındıran eğitim programları kapsamında çocukların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarının iyileştirilmesinin sağlanmasını planlandıklarına değinen Tollu, jimnastik aktivitesinin, çocukların fiziki ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığının altını çizdi. Tollu, tüm çocukları jimnastik yapmaya davet etti.
Çocukların spor kültürü kazandırılması ve kişisel becerilerinin geliştirmesini amaçladıklarını ve bu yönde online spor faaliyetlerinin süreceğine işaret eden Erdemli Belediyesi Spor eğitmeni Ebrule Türer ise çocukların hem ruhsal hem fiziksel hemde sosyal olarak spor yapmalarının gelişimleri için önemli bir parçası olduğunu söyledi. Bu tür faaliyetler kapsamında çocukların kişisel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarının düzenli süreceğini belirten Türer., "Online olarak 5-7 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik jimnastik aktivesini başlattık. Hepsi çok mutlu oldu. Çocuklar gündemden uzaklaşıp kendileri için faydalı bir aktivitede bulunuyor. Çocukların bu tür aktivite ve eğitsel oyunlar kas ve kemik gelişimlerine yardımcı oluyor. Jimnastik çocukların özgüven sahibi olmasına katkı veriyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de çok büyük katkı sağlayarak başarma duygusunu arttırıyor. Özellikle böyle bir dönemde çocukların spor ve sanat aktivitelerinden uzaklaştırılmaması gerekiyor" diye konuştu.

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