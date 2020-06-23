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Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

MERSİN HABERLERİ  | 23.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, kendi bünyesinde kurduğu marangozhanede üretmeye devam ediyor.2009 yılından bu yana çalışma yürüten ve yıllardır ilçenin ihtiyaç duyduğu ürünleri kendi marifetinde vatandaşın kullanımına sunan ekipler, dünya çapında yaşanan pandemi sürecinde de durmayarak kontrollü sosyal hayat dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, kendi bünyesinde kurduğu marangozhanede üretmeye devam ediyor.
2009 yılından bu yana çalışma yürüten ve yıllardır ilçenin ihtiyaç duyduğu ürünleri kendi marifetinde vatandaşın kullanımına sunan ekipler, dünya çapında yaşanan pandemi sürecinde de durmayarak kontrollü sosyal hayat dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin birçok noktası için özel bank, ormancı masası, duraklar onlar usta ellerde şekil alıyor. Erdemli’nin ihtiyaçlarını tespit ederek kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullandıklarını vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin eksikleri noktasında önemli projeler yaptıklarını söyledi. Bu hassasiyet içerisinde belediye imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Tollu, “İlçe kalkınmasının en önemli faktörlerinden bir tanesi de üretim. Biz de Belediye olarak sadece devletten aldığımız yardımlarla yetinmiyor, ‘Belediye olarak neyi yapabiliriz’ fikrinin üzerinde duruyoruz. Ve Erdemli Belediyesi olarak, birçok alanda çok ciddi manada üretimler yapmaktayız. Kendi kent mobilyalarımızı, kentte kullanacağımız mobilyalarımızın tamamını, kendimiz üretiyoruz. Yine kentimizin güzelleşmesi adına; fidanlarımızı, ağaçlarımızı, süs bitkilerimizi kendimiz üretiyoruz. Dolayısıyla bu manada hem piyasa rayiçlerinin altında hizmet üretmeye gayret ediyor hem de Erdemli gibi çok geniş coğrafyaya sahip bir bölgenin her metrekaresine en güzel, en kaliteli hizmeti belediye marifetiyle getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

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